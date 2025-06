Psicologo di base il servizio gratuito Ecco dove in Toscana

Se vivi in Toscana e hai bisogno di supporto psicologico senza costi, ora puoi contare sul servizio gratuito di psicologo di base. Questa iniziativa, estesa a città come Arezzo, Grosseto, Empoli, Greve in Chianti, Calenzano e Abbadia San Salvatore, rende l’assistenza accessibile a tutti. Scopri dove trovarli e come usufruire di questa opportunità per il benessere mentale. Non lasciarti sfuggire questa preziosa occasione di cura e ascolto.

Firenze, 12 giugno 2025 – Lo psicologo di base arriva ad Arezzo, Grosseto, Empoli, Greve in Chianti, Calenzano e ad Abbadia San Salvatore (Siena). Ad  Arez  zo il servizio è presente nei locali della casa di comunitĂ in via XXV Aprile, è a Grosseto nella casa di comunitĂ in via don Minzoni 3, a Greve in Chianti presso il presidio sanitario in via della Pace, a Calenzano nei locali della casa di comunitĂ in piazza Gramsci, a Empoli nella Casa della salute "Sant'Andrea" in via San Mamante. Il servizio, si spiega in una nota, è gratuito per tutti i cittadini ed è attivabile dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta che operano all'interno delle case di comunitĂ coinvolte nella sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Psicologo di base, il servizio gratuito. Ecco dove in Toscana

In questa notizia si parla di: psicologo - base - servizio - gratuito

Psicologo di base, la rete si estende: in Toscana triplicano i professionisti e aumentano le sedi - Firenze, 16 maggio 2025 – La rete degli psicologi di base in Toscana si potenzia: i professionisti attivi triplicano, passando da otto a ventuno, con diciotto già operativi.

Lo Psicologo di Base Ă© un servizio GRATUITO offerto dal Distretto 61 Asl Salerno ai residenti dei quattro comuni Distrettuali di Angri, Corbara, Scafati e Sant Egidio del Monte Albino. #distretto61 #psicologia #psicologodibase Vai su Facebook

Psicologo di base, il servizio gratuito. Ecco dove in Toscana; Psicologo di base. Al via un nuovo servizio sperimentale e gratuito per la comunità del Chianti fiorentino; Psicologo di base, in arrivo il nuovo servizio pubblico gratuito. Schillaci: “Entro un mese il piano nazionale”.

Ad Arezzo lo psicologo di base, nuovo servizio presso la casa di comunità Si legge su lanazione.it: Arezzo, 12 giugnno 2025 – Ad Arezzo lo psicologo di base, nuovo servizio presso la casa di comunità La sperimantazione coinvolge venti presidi in tutta la Toscana e ventuno professionisti ...