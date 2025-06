Psicodramma nei socialisti tedeschi | l’opposizione interna vuole riallacciare i rapporti con Mosca E il partito si spacca

Nel cuore del socialismo tedesco si consuma un vero e proprio psicodramma: la spaccatura tra chi desidera riavvicinarsi a Mosca e la leadership che difende una linea più cauta. La proposta di riallacciare i rapporti diplomatici con la Russia ha acceso intense polemiche, rivelando tensioni profonde all’interno del Partito Socialdemocratico. Ora, la leadership si ritrova a dover affrontare una crisi che potrebbe mutare gli equilibri interni e l’intera politica estera del partito.

Il Partito socialdemocratico tedesco si spacca sulla politica estera, e sul suo aspetto più “sensibile”: i rapporti con Mosca. Alcuni esponenti di spicco del partito hanno presentato un manifesto in cui si chiede di riallacciare i rapporti diplomatici con la Russia. Il documento doveva essere a uso interno, ma è arrivato all’agenzia di stampa Dpa. La proposta è in contrasto con la linea promossa dalla leadership del partito, che ora si ritrova a governare con i centristi del Cdu e Csu. Ma non solo, perché la richiesta è in netta contrapposizione anche con la linea dell’ex cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, che si è contraddistinto per un supporto incondizionato all’indipendenza dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it