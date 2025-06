PS5 ESP8266 ESP32 PlayStation 5 Web Exploit Server v1.41 – Ultima Versione

Se possiedi un ESP8266 o ESP32 e desideri sbloccare le potenzialità della tua PlayStation 5, l’ultima versione dell’ESP PS5 Exploit Server v1.41 è la soluzione che fa per te. Facile da usare e funzionante anche offline, questa guida ti permette di eseguire il jailbreak in modo rapido e sicuro. Scopri le novità, come l’aggiornamento a etaHEN v2.2b, e preparati a esplorare nuove possibilità sul tuo console.

Hai un ESP8266 o ESP32 e vuoi usarlo per eseguire il jailbreak della tua PlayStation 5? Con l'ultima versione ( v1.41 ) dell' ESP PS5 Exploit Server, puoi attivare il jailbreak in modo semplice e veloce, sfruttando un server web integrato che funziona anche offline dopo la prima configurazione. Cosa c'è di nuovo?. etaHEN aggiornato alla v2.2b (miglioramenti nella stabilità e compatibilità). Supporto per firmware PS5 dalla 1.00 alla 5.50. Possibilità di caching dell'exploit per uso offline. Come Funziona?. L'ESP crea una rete WiFi dedicata a cui connettere la PS5. Una volta caricata la pagina dell'exploit, questa viene salvata nella cache della console, permettendoti di riutilizzarla senza bisogno di Internet.

