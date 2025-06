PS2 ProtoPwn 1.00 | Exploit per PlayStation 2 Protokernel SCPH-10000 SCPH-15000 DTL-H10000

Se possiedi una PlayStation 2 con kernel SCPH-10000, SCPH-15000 o DTL-H10000(S), scopri ProtoPwn: un exploit rivoluzionario che sfrutta una vulnerabilità nel browser OSDSYS per aprire nuove possibilità di personalizzazione e modding. Grazie a un sofisticato payload a due stadi e a uno strumento di packing, ProtoPwn consente di eseguire codice arbitrario e superare le limitazioni di sistema. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

ProtoPwn è un exploit per le console PlayStation 2 con kernel Protokernel (modelli SCPH-10000, SCPH-15000 e DTL-H10000(S) ) che sfrutta una vulnerabilità nel codice di aggiornamento del browser OSDSYS, permettendo l'esecuzione di codice arbitrario. Come Funziona ProtoPwn?. ProtoPwn è composto da un payload a due stadi e uno strumento di packing: 1. Sostituzione di MBROWS. Viene eseguito all'indirizzo 0x7a0000.. Modifica il codice di OSDSYS per eseguire una funzione personalizzata nel thread principale.. Applica una patch al kernel EELOAD.. Disattiva OSDSYS.. Cerca l'ELF target nella memory card ( mc0 o mc1 ).

