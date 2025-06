Prysmian vince la sfida ' Quick & Simple Substation' con soluzioni per sottostazioni elettriche

Prysmian ha conquistato la vittoria nella sfida 'Quick & Simple Substation', un prestigioso riconoscimento che premia l’innovazione nel settore delle sottostazioni elettriche. Con una proposta rivoluzionaria, il colosso italiano ha superato 13 concorrenti, dimostrando come soluzioni intelligenti possano accelerare i processi di installazione e migliorare l’efficienza della rete elettrica. La soluzione proposta da Prysmian si distingue per efficacia e semplicità, aprendo nuove prospettive per il futuro delle infrastrutture energetiche.

La soluzione di Prysmian per le sottostazioni elettriche ha vinto la sfida 'Quick & Simple Substation' lanciata dai gestori di rete olandesi Alliander, Enexis e Stedin, superando altri 13 partecipanti. La sfida - spiega dal quartier generale di Milano il colosso multinazionale dei cavi - è stata lanciata per "individuare soluzioni innovative per velocizzare la realizzazione di sottostazioni di media tensione". La soluzione proposta da Prysmian sarà adottata nei Paesi Bassi e - sottolinea l'azienda - rappresenta un "modello replicabile a livello globale, con un potenziale impatto su centinaia di reti elettriche e, in ultima analisi, su milioni di utenti in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prysmian vince la sfida 'Quick & Simple Substation' con soluzioni per sottostazioni elettriche

