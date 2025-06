Provincia tagli ai fondi per le strade | per ora gli interventi programmati sono confermati

La recente decisione di tagliare drasticamente i fondi per le strade desta preoccupazione tra cittadini e amministratori. Tuttavia, al momento, gli interventi programmati sono comunque confermati, offrendo un barlume di speranza. Il Consiglio Provinciale si è riunito in modalità mista, concentrando le discussioni su viabilità e sanità . La questione delle risorse, con una potenziale decurtazione del 70%, rimane al centro dell’attenzione, facendo emergere la sfida di garantire servizi essenziali nonostante le restrizioni.

