protezione civile ragazzi speciali protagonisti

L’entusiasmo dei giovani protagonisti di “Tutti insieme abilmente” illumina il cammino verso una cultura della sicurezza e della solidarietà. Questi ragazzi speciali di “Una casa a Caldine” stanno dimostrando che con impegno e passione si possono diventare veri e propri ambasciatori di buone pratiche di protezione civile. Un progetto che non solo educa, ma ispira, preparando le nuove generazioni a reagire prontamente alle emergenze.

Al via la nuova edizione di “Tutti insieme abilmente“, il progetto dedicato alla promozione delle buone pratiche di protezione civile, che coinvolge i ragazzi speciali di “Una casa a Caldine“ (nella foto). A spiegarci cosa fare in caso di maltempo saranno infatti proprio gli ospiti del centro diurno, che in questi giorni sono impegnati nella realizzato un video, che sarà presentato in un convegno a settembre, promosso insieme all’associazionismo locale. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione Vab, Croce Azzurra del Girone, Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, Croce Rossa, Misericordia Fiesole, Misericordia Compiobbi, cooperativa sociale Il Girasole. 🔗 Leggi su Lanazione.it