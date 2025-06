Proteste Usa Trump attacca Newsom | Guardia Nazionale e Marine ti hanno salvato il … Poi blocca legge per auto elettriche e valuta stop a finanziamenti federali

In un clima di forte tensione negli Stati Uniti, Donald Trump si scaglia contro Gavin Newsom, rivendicando il ruolo della Guardia Nazionale e dei Marine nel salvare Los Angeles. Mentre l'ex presidente attacca duramente il governatore californiano e annuncia possibili stop ai finanziamenti federali, si fa strada una crisi politica che potrebbe scuotere l'intera nazione. La situazione è destinata a peggiorare, lasciando presagire un futuro incerto per gli Stati Uniti.

Washington, 12 giugno 2025 - Guardia Nazionale e Marines hanno salvato Los Angeles, ha rivendicato il presidente Donald Trump, che si è scagliato poi su Truth contro il governatore della California, Gavin Newsom (Chiamandolo Newscum): "Ha totalmente perso il controllo. Dovrebbe ringraziare per avergli salvato il culo, invece di cercare di giustificare i suoi errori e la sua incompetenza", ha sottolineato il tycoon. Trump, dispetto alla California: stop legge auto elettriche. Ma con lo stato ribelle non finisce qui, infatti l'amministrazione Trump sta valutando la possibilitĂ di tagliare un'ampia fetta di finanziamenti federali alla California, dopo le proteste per i raid anti migranti, si legge sul Washington Post, che cita due funzionari federali a conoscenza del piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste Usa, Trump attacca Newsom: “Guardia Nazionale e Marine ti hanno salvato il …”. Poi blocca legge per auto elettriche e valuta stop a finanziamenti federali

4 mila soldati della Guardia Nazionale sono dispiegati nella città degli angeli a causa delle proteste contro gli arresti di immigrati ordinati da Trump. Il governatore della California Gavin Newsom annuncia una battaglia legale contro l’amministrazione Trump. L Vai su Facebook

