Proteste Usa Trump attacca Newcom | Guardia Nazionale e Marine ti hanno salvato il … Poi blocca legge per auto elettriche e valuta stop a finanziamenti federali

In un clima di tensione crescente negli Stati Uniti, Donald Trump si scaglia duramente contro il governatore della California, Gavin Newsom, rivendicando il ruolo delle forze armate nel salvare Los Angeles. Nel contempo, il presidente propone nuove misure contro le auto elettriche e valuta il blocco dei finanziamenti federali, alimentando le divisioni politiche e sociali del Paese. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire il futuro politico e ambientale degli Stati Uniti.

Washington, 12 giugno 2025 - Guardia Nazionale e Marines hanno salvato Los Angeles, ha rivendicato il presidente Donald Trump, che si è scagliato poi su Truth contro il governatore della California, Gavin Newsom (Chiamandolo Newscum): "Ha totalmente perso il controllo. Dovrebbe ringraziare per avergli salvato il culo, invece di cercare di giustificare i suoi errori e la sua incompetenza", ha sottolineato il tycoon. Trump, dispetto alla California: stop legge auto elettriche. Ma con lo stato ribelle non finisce qui, infatti l'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di tagliare un'ampia fetta di finanziamenti federali alla California, dopo le proteste per i raid anti migranti, si legge sul Washington Post, che cita due funzionari federali a conoscenza del piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste Usa, Trump attacca Newcom: “Guardia Nazionale e Marine ti hanno salvato il …”. Poi blocca legge per auto elettriche e valuta stop a finanziamenti federali

In questa notizia si parla di: trump - salvato - guardia - nazionale

