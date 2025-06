Proteste e minacce davanti all’azienda | diciotto denunciati

Proteste e minacce davanti all’azienda: diciotto denunciati. Lo scorso 29 maggio, una ventina di operai edili coinvolti nel cantiere dell’ex scuola di Vigarano Mainarda si sono mobilitati contro la ditta appaltatrice, accusandola di mancato pagamento. La tensione è salita, culminando in una manifestazione che ha attirato l’attenzione dell’intera comunità. La vicenda mette in luce le difficoltà e le ingiustizie che ancora oggi attraversano il settore edile, lasciando aperto il dibattito su come tutelare i lavoratori.

Lo scorso 29 maggio una ventina di operai edili, che avevano prestato la loro opera per conto di un'impresa subappaltatrice nel cantiere dell'ex scuola elementare di Vigarano Mainarda ove sono tuttora in corso lavori nell'ambito del progetto "Sicuro Verde e Sociale" di Acer, si sono resi protagonisti di una manifestazione di protesta nei confronti della ditta appaltatrice. Secondo i manifestanti quest'ultima non avrebbe corrisposto loro le dovute spettanze a causa di alcune difformità sui lavori. La manifestazione, che avrebbe dovuto tenersi in maniera pacifica e senza invadere l'area del cantiere e la sede stradale, ha invece da subito preso una piega ben diversa.

