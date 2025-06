Prostitute recluse e portate dai clienti in varie città d' Italia arrestata banda | i dettagli dell' operazione

Un’operazione lampo ha smantellato una banda cinese coinvolta nello sfruttamento della prostituzione in Italia, arrestando quattro persone a Isernia. Le indagini hanno rivelato che i membri gestivano case di appuntamenti in varie città, reclutando recluse e portando clienti in tutto il paese. Un duro colpo al traffico illecito e alla tratta di esseri umani, dimostrando come le autorità italiane siano sempre più attive nel contrastare questo grave fenomeno.

