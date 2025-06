Pronti i piani per l’invasione La notizia dagli Usa che fa tremare il mondo intero

L’ombra di un possibile conflitto si allunga sulle acque fredde della Groenlandia e su i confini di Panama, mentre il mondo guarda con attenzione alle recenti rivelazioni dal Pentagono. La notizia, confermata dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla geopolitica globale. Fino a poco tempo fa, questa ipotesi sembrava lontana, ma ora tutto può cambiare, lasciando il mondo a chiedersi: quali sono le vere intenzioni dietro questi piani?

Il Pentagono è pronto a invadere la Groenlandia e Panama. È quanto emerso da un’audizione davanti alla Commissione Difesa della Camera statunitense, dove il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha confermato l’esistenza di piani operativi per eventuali interventi militari nei due territori. «È nostro compito essere preparati a ogni evenienza», ha dichiarato, rispondendo alle domande dei deputati. L’ipotesi, che fino a poco tempo fa poteva sembrare provocatoria, si inserisce nel quadro delle ripetute minacce del presidente Donald Trump, che da mesi fa riferimento all’intenzione di conquistare la Groenlandia, l’isola più grande del mondo, e riappropriarsi del Canale di Panama, costruito dagli Stati Uniti e poi ceduto alle autorità locali sotto la presidenza di Jimmy Carter. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pronti i piani per l’invasione”. La notizia dagli Usa che fa tremare il mondo intero

In questa notizia si parla di: piani - pronti - invasione - notizia

Calciomercato Juve, la Champions stravolge i piani della dirigenza: pronti questi colpi con cui dare il bentornato a Conte! La lista - La qualificazione della Juventus alla prossima Champions League ha sconvolto i piani della dirigenza, riaccendendo l’entusiasmo per un mercato che potrebbe segnare il ritorno di Conte.

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Stati Uniti pronti alla Guerra: “C’è il piano per invadere Panama e Groenlandia”; Il segretario alla Difesa Usa: «Pronti piani per l'invasione di Panama e Groenlandia, il nostro compito è essere preparati»; Israele pronto a occupare Gaza. Annunciata una massiccia operazione militare.

Hegseth alla Camera: “Il Pentagono ha pronti i piani d’invasione di Groenlandia e Panama, per ogni evenienza” Come scrive msn.com: Intano i marine sono già nello stato centroamericano per addestrare gli agenti locali contro i narcos ...