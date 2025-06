Pronostico Spagna U21-Romania U21 | centrato il primo obiettivo

La sfida tra Spagna U21 e Romania U21, seconda giornata degli Europei, promette emozioni e sorprese. La squadra iberica, dopo un debutto vittorioso all’ultimo secondo, cerca di consolidare il suo cammino verso la qualificazione. Con streaming gratuito e analisi delle probabili formazioni, scopriamo il pronostico e le strategie per seguire questa partita cruciale. Ma adesso…

Spagna U21-Romania U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Tutto come da pronostico. Anche se con una fatica che nessuno si aspettava. La Spagna ha vinto al debutto in questo Europeo, segnando oltre il novantesimo contro i padroni di casa della Slovacchia, e prendendosi i primi tre punti della manifestazione. E adesso la qualificazione è davvero a un passo e potrebbe arrivare già nel tardo pomeriggio di sabato. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it