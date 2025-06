Pronostico Slovacchia U21-Italia U21 | Nunziata la fa finire così

Sabato sera alle 21:00, Slovacchia U21 e Italia U21 si sfidano in una partita cruciale per gli Europei Under 21, con l’Italia di Nunziata a un passo dalla qualificazione. Una vittoria potrebbe garantire il passaggio del turno con una giornata d’anticipo, alimentando la tensione e l’entusiasmo. Con streaming gratuito e analisi delle formazioni, ecco il pronostico che potrebbe fare la differenza nel decidere il destino di entrambe le squadre.

Slovacchia U21-Italia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Centrare la qualificazione con una giornata d'anticipo è possibile per l'Italia di Carmine Nunziata. Una qualificazione che potrebbe arrivare vincendo contro i padroni di casa della Slovacchia nel match in programma nella serata di sabato. Gli azzurrini hanno avuto la meglio della Romania con diverse difficoltà: una rete di Baldanzi, arrivata nel primo tempo, ha deciso la contesa.

