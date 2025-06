Pronostico Portogallo U21-Polonia U21 | arriva il primo verdetto dell’Europeo

Sabato sera alle 21:00, il calcio europeo si accende con la sfida tra Portogallo U21 e Polonia U21, valida per la seconda giornata degli Europei di categoria. Un match che potrebbe portare al primo verdetto del torneo, ma non senza sorprese… Prepariamoci a seguire un duello ricco di suspense, con streaming gratis, probabili formazioni e il pronostico che ci svela cosa ci aspetta in questa attesa serata.

Portogallo U21-Polonia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Il primo verdetto di questo Europeo arriverà nella tarda serata di sabato. E non sarà un bel verdetto visto che parliamo della prima eliminazione della manifestazione. (Lapresse) – Ilveggente.it La Polonia, dopo aver perso al debutto contro la Georgia, perderà di nuovo anche contro il Portogallo e saluterà con anticipo – ma era anche ipotizzabile visto il girone – la manifestazione che da ieri sera è partita in Slovac c hia.

