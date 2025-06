Pronostico Mirandés-Racing Santander | in casa sono una sentenza

Se il cuore batte per il calcio emozionante, non puoi perderti il ritorno tra Mirandés e Racing Santander, una sfida che promette scintille e tante emozioni. In un match decisivo per la semifinale dei playoff di Segunda Division, i padroni di casa al “Sardinero” sono pronti a confermare la propria forza in un contesto infuocato. La domanda è: quale squadra uscirà vittoriosa da questa battaglia? Scopriamolo insieme!

Mirandés-Racing Santander è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff della Segunda Division e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non ha lesinato spettacolo né emozioni la semifinale d’andata tra Racing Santander e Mirandés, terminata con ben 9 gol complessivi. No, il pubblico del “Sardinero”, la casa del club cantabrico, non si è affatto annoiato: i padroni di casa hanno ribattuto colpo su colpo agli ospiti, rimontando anche un doppio vantaggio e realizzando la rete del definitivo 3-3 all’ottavo minuto di recupero grazie ad un’autorete di Julio Alonso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Mirandés-Racing Santander: in casa sono una sentenza

In questa notizia si parla di: mirandés - racing - santander - casa

Mirandes-Racing Santander: dove vederla e orario - Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere nemmeno un minuto di questa emozionante semifinale di ritorno tra Mirandes e Racing Santander, sei nel posto giusto! All’Estadio Municipal di Miranda de Ebro si accendono le emozioni di Liga 2: scopri orario, formazioni e dove vedere la partita in TV, per vivere ogni istante di questa sfida decisiva.