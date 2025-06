Pronostico Francia U21-Georgia U21 | nel festival del gol il finale è scritto

L’attesa per la sfida tra Francia U21 e Georgia U21 si fa sempre più intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo nel Festival del Gol. La formazione georgiana, reduce da una vittoria sorprendente contro la Polonia, cerca di confermare il suo buon momento contro i favoriti francesi. Con un finale scritto 2-3, questa partita promette emozioni forti e colpi di scena, rendendo imperdibile ogni istante di questo incontro decisivo.

Francia U21-Georgia U21 è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca sabato alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. I ragazzi della Georgia hanno confermato quanto di buono avevano fatto vedere nel corso delle qualificazioni. E hanno vinto contro la Polonia al debutto mettendo un enorme tassello per il passaggio del turno. Certo, adesso viene il difficile contro Francia e Portogallo, che hanno pareggiato al debutto – zero a zero – e che ovviamente sono e rimangono le favorite per il passaggio del turno. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it