Pronostici Brasileirao 13 giugno | doppio sorpasso in vetta

Il Brasile si prepara a una notte di emozioni con sei match in programma tra giovedì e venerdì. Il Cruzeiro potrebbe salire temporaneamente in vetta, mentre il Mondiale per Club si avvicina e il Brasileirao si prende una pausa di un mese. Con un doppio sorpasso in vista, le sorti della classifica sono più aperte che mai: scopriamo cosa ci riserva questa intensa giornata di calcio.

Brasileirao, nella notte tra giovedì e venerdì si giocano sei partite: il Cruzeiro può approfittarne per prendersi momentaneamente la vetta. Il Mondiale per Club, al quale parteciperanno ben quattro club brasiliani (Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo), è alle porte ed il Brasileirao è pronto a prendersi una pausa di un mese. Dopo questo turno infrasettimanale – non completo, visto che scenderanno in campo solo le squadre non impegnate nella kermesse che sta per aprire i battenti – il massimo campionato brasiliano va in soffitta fino al prossimo 13 luglio, quando ricominceranno ufficialmente le danze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Brasileirao 13 giugno: doppio sorpasso in vetta

Pronostici Brasileirao 13 giugno: doppio sorpasso in vetta; Internacional-Fluminense (lunedì 02 giugno 2025 ore 01:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici; Pronostici Brasileirao 2025: La guida del campionato brasiliano.

Brasileirao, pronostici 12ª giornata: in Vitoria-Cruzeiro ecco la giocata ad alta quota Riporta corrieredellosport.it: 1 casalingo contro Fortaleza prima e Vasco poi) relizzando in tutto 10 reti e subendone 14.