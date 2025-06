Promettono rendite d' oro ma gli investimenti non esistono | spariscono 3 milioni di euro

L’illusione di rendite d’oro ha ingannato oltre 200 persone, portando via ben 3 milioni di euro. Le forze dell’ordine di Pordenone hanno smantellato un pericoloso sistema criminale che operava sia in Italia che all’estero, denunciando 15 falsi broker per truffa e abusivismo finanziario. Partendo dalla scoperta di questa rete, si evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere alta la guardia contro le promesse troppo allettanti nel mondo degli investimenti.

