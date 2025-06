Prometeo e le qualità del farro | campo didattico aperto a tutti

Prometeo, l'azienda che ha riacceso la passione per il farro, ha riportato a nuova vita il suo campo didattico vicino alla pieve di Santo Stefano di Gaifa. Questo spazio, simbolo di sostenibilità e tradizione, invita tutti a scoprire le meraviglie di questa antica varietà di cereale. Per conoscere meglio il campo e le sue potenzialità , un evento speciale aperto a tutti sarà organizzato sabato 21 giugno, curato con cura da...

È tornato a crescere rigoglioso, nei pressi della pieve di Santo Stefano di Gaifa, il campo-vetrina con le varie specie di farro e grano curato da Prometeo, l’azienda urbinate che ha segnato la riscoperta del cereale. Per conoscere sempre meglio il campo didattico aperto a tutti e le potenzialità del farro, è stato organizzato martedì un evento per gli addetti ai lavori, che vedrà un’edizione aperta a tutti sabato 21 giugno. A curare l’evento, assieme a Prometeo e al Circolo Culturale di Gaifa, c’era Slow Food Urbino. "È stato fatto un viaggio, che sabato prossimo replicheremo, nella storia dei frumenti – spiega la presidente Silvia Mottolese – con la guida sapiente di Massimo Fiorani, patron di Prometeo, il quale a circa una cinquantina di cuochi dell’alleanza di Slow Food e a molti altri ristoratori della zona e non solo, ha spiegato la storia millenaria del farro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prometeo e le qualità del farro: campo didattico aperto a tutti

In questa notizia si parla di: prometeo - farro - campo - tutti

Ecco qualche scatto della Festa 360 Grani al Molino Paolo Mariani di ieri! È stata una giornata ispiratrice, ricca di incontri, amicizie e aggiornamenti. Un vero e proprio viaggio sperimentale nei campi di grano, fino al forno e al laboratorio. Grazie a tutti per a Vai su Facebook

Prometeo e le qualità del farro: campo didattico aperto a tutti; La Vie en Rose 2024; Un primato italiano e al top in Europa: il farro marchigiano. Eccellenza del made in Italy eletto “prodotto ag.

Prometeo sfida il dio greco. A Parigi Tsitsipas teme Arnaldi:: "Scende in campo per lottare, con lui dovrò fare attenzione» sport.quotidiano.net scrive: E il dio greco pare un po’ spaventato da quel piccolo Prometeo salito all’Olimpo negli ultimi mesi per rubare il fuoco ai grandi.