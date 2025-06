promesse della musica scatta il concorso dedicato ai giovani artisti

Sei pronto a scoprire i futuri protagonisti della musica italiana? Legnano si trasforma nel palcoscenico ideale per i giovani talenti con il debutto dello Young Talents Music Competition, un evento che valorizza le voci emergenti tra i 15 e i 26 anni. Il 22 giugno al Teatro Tirinnanzi, questa sfida promette di svelare le promesse piĂą brillanti, guidate dalla passione e dal talento dei partecipanti. La musica del futuro ti aspetta: non perdere questa opportunitĂ unica.

Legnano si prepara ad accogliere la prima edizione dello Young Talents Music Competition, concorso musicale dedicato ai giovani artisti tra i 15 e i 26 anni, in programma il 22 giugno al Teatro Tirinnanzi. L’iniziativa, promossa dalle Scuole di Musica Niccolò Paganini con Famiglia Legnanese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, rappresenta un’importante vetrina per le nuove promesse della musica italiana. A presiedere la giuria della finale sarĂ un nome d’eccezione: Domenico Mimm Paganelli, storico direttore artistico della Emi e produttore di artisti come Vasco Rossi, Lucio Dalla, Rino Gaetano e Tiziano Ferro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it