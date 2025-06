Progetti scolastici PNRR | il cronoprogramma e le proroghe

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, l’attenzione si concentra sulle scadenze cruciali dei progetti PNRR dedicati al settore educativo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato il cronoprogramma, inserendo proroghe strategiche per garantire il completamento degli interventi. Scopri tutte le principali scadenze e come le proroghe possono fare la differenza nel successo dei progetti scolastici finanziati dal PNRR. L'articolo Progetti ...

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico, si intensifica l'attenzione sulle scadenze previste per i progetti finanziati dal PNRR legati al mondo della scuola. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato il cronoprogramma delle attività, includendo anche alcune proroghe strategiche per agevolare il completamento degli interventi in corso. Nell'articolo sono presenti le principali scadenze . L'articolo .