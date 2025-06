Professoresse prese a pugni sul treno punito passeggero violento

Una scena incredibile quella avvenuta sull’tren Ancona-Fabriano nel 2019: un giovane di 28 anni, senza apparente motivo, ha preso a pugni due professoresse, seminando il panico tra i passeggeri. La polizia ferroviaria è riuscita a fermarlo dopo due ore di tensione. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza sui mezzi pubblici e l’importanza di intervenire tempestivamente contro la violenza. Ma cosa si può fare per prevenire simili situazioni?

ANCONA – Sale sul treno, si siede poi prende a pugni due professoresse, senza un reale motivo. Dopo due ore l'aggressore viene trovato dalla polizia ferroviaria. La giornata choc risale al 15 marzo del 2019, sulla tratta Ancona-Fabriano. A creare il panico sul convoglio è stato un 28enne.

