Producevano Spid e Bonus Cultura falsi | denunciate 10 persone sottratti 400mila euro allo Stato

Una rete di truffatori smantellata: dieci persone denunciate per aver prodotto e distribuito falsi SPID e Bonus Cultura, sottraendo oltre 400 mila euro allo Stato. Le indagini, partite grazie alla segnalazione di 70 giovani, hanno svelato un sistema di riciclaggio e rimborsi illeciti. Un intervento deciso per tutelare i diritti dei cittadini e preservare le risorse pubbliche, dimostrando che la legge non si ferma di fronte a chi tenta di ingannare lo Stato.

Perquisite e denunciate 10 persone, accusate di truffare i possessori del Bonus Cultura e di riciclarne i proventi, ottenendo rimborsi illegittimi: le indagini, scattate nel 2023, sono partite dalla segnalazione di 70 diciottenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

