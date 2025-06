Processo Weinstein | annullata accusa di stupro giuria divisa

Il processo contro Harvey Weinstein si è concluso con un colpo di scena: la giuria si è divisa e l'accusa di stupro è stata annullata, lasciando in sospeso la sentenza definitiva. Dopo aver riconosciuto Weinstein colpevole di aggressione sessuale, i giudici non sono riusciti a raggiungere un consenso sulla gravità dell'accusa di stupro, generando un clima di incertezza e tensione. La vicenda rimane aperta, lasciando molti interrogativi sul futuro del caso e sulla giustizia.

La giuria del processo contro Harvey Weinstein non e' riuscita a mettersi d'accordo sullo stupro e il giudice ha dichiarato annullato il capo di accusa. Ieri i giurati avevano riconosciuto Weinstein colpevole di aggressione sessuale, un reato che comporta una condanna fino a 25 anni di reclusione. L'annullamento dell'accusa di stupro e' arrivata dopo che il capo dei giurati si e' rifiutato oggi di tornare in camera di consiglio affermando di sentirsi minacciato da altri membri del pool. In gioco era il terzo capo di imputazione contro l'ex produttore, quello che aveva visto di nuovo nel ruolo di accusatrice l'aspirante attrice Jessica Mann. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Processo Weinstein: annullata accusa di stupro, giuria divisa

In questa notizia si parla di: weinstein - accusa - stupro - processo

