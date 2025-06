Pro Patria | attesa per la riammissione in Serie C e nuovo piano quinquennale

La Pro Patria si prepara a riscrivere il proprio futuro, sperando nella riammissione in Serie C per riscattare la retrocessione e tornare a splendere sui campi. Con un nuovo piano quinquennale e una dirigenza solida, tra cui il rinomato direttore sportivo Sandro Turotti, la società desidera rilanciare il club e riconquistare il cuore dei tifosi. La strada verso il riscatto è appena iniziata, e l’entusiasmo non si ferma qui.

BUSTO ARSIZIO (Varese) La Pro Patria aspetta la possibile riammissione in Serie C (dopo il fallimento della Lucchese) per riscattare la retrocessione sul campo, ma già pensa al futuro ripartendo dal direttore sportivo Sandro Turotti, uno dei migliori della categoria. Nella conferenza di ieri allo stadio Carlo Speroni è stato fatto il punto anche sull'assetto societario che vede la presidente Patrizia Testa con il 51% delle quote e la Finnat Fiduciaria Spa con l'avvocato Rosanna Zema al 49%. "Si riparte con questo assetto – ha dichiarato la presidente biancoblù Testa –, ma si lavora alla pari, insieme, con l'unico obiettivo di fare bene nell'interesse della Pro Patria".

