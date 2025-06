Pro Loco Calatia | l' inaugurazione

Sarà un momento di festa e di ritrovo per tutta la comunità, un'occasione per celebrare insieme l'inizio di un entusiasmante nuovo capitolo che valorizza le tradizioni e il patrimonio locale. La Pro Loco Calatia si propone di promuovere eventi, cultura e identità, rafforzando il senso di appartenenza e creando un ponte tra passato e futuro. Unisciti a noi e scopri come questa nuova realtà possa contribuire a rendere San Nicola la Strada ancora più viva e accogliente!

Domenica 22 Giugno 2025, alle 10,30, nel cortile dell'antico palazzo di Via Appia 102, già sede di altre associazioni, sarà ufficialmente inaugurata la Pro Loco "CALATIA" San Nicola la Strada, costituita con atto notarile nello scorso mese di febbraio. "Sarà un momento di festa e di.

