Primo giorno in Italia per i bambini feriti a Gaza La comunità palestinese | Serve un cessate il fuoco

Il primo giorno in Italia di bambini feriti a Gaza, tra cui Adam, il piccolo sopravvissuto di soli 11 anni, ci ricorda l'urgenza di fermare questa crisi. La comunità palestinese e tutte le voci umanitarie chiedono con forza un cessate il fuoco immediato, per garantire sicurezza e speranza a chi soffre troppo a causa di conflitti che non devono più distruggere innocenti. Continua a leggere.

Tra i bambini feriti a Gaza, arrivati in Italia mercoledì notte, c'è anche Adam, 11 anni, unico sopravvissuto di dieci fratelli uccisi da un bombardamento dell'esercito israeliano.

Bambini palestinesi feriti a Gaza trasferiti in Italia per cure mediche specializzate, supportati da interventi umanitari e diplomatici internazionali.

Le guerre alimentano la diffusione di batteri multiresistenti agli antibiotici. Lo studio dello Spallanzani sugli effetti in Ucraina. Negli ospedali italiani alcuni bambini di Gaza feriti e malati, c'è anche il piccolo Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli.

March to Gaza, italiani bloccati al Cairo e rimpatriati. Media: Israele pronto a colpire l'Iran - Torino, al Regina Margherita ricoverati 3 bimbi palestinesi; Adam è in Italia con gli altri bambini feriti a Gaza; Primo giorno in Italia per i bambini feriti a Gaza. La comunità palestinese: Serve un cessate il fuoco.

Adam è in Italia con gli altri due bambini feriti a Gaza. Najjar, che ha perso anche il marito e altri nove figli nel bombardamento sulla Striscia