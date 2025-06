Primi impegni ufficiali per il neosindaco di Ortona Angelo Di Nardo

Inizia un nuovo capitolo per Ortona con Angelo Di Nardo, il neosindaco eletto alle ultime elezioni. Domani, 13 giugno, alle ore 9:00, si svolge il suo primo impegno ufficiale: un incontro con il dirigente scolastico Luca Menna dell'Istituto comprensivo "Francesco Paolo Tosti". Un segnale positivo di attenzione alle scuole e al futuro della comunità ortonese, che promette un percorso di crescita e dialogo.

