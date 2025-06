Prime Video ha raddoppiato i minuti di pubblicità per ogni ora di visione

Prime Video ha deciso di raddoppiare i minuti di pubblicità per ogni ora di visione, confermando così una delle promesse fatte da Amazon agli investitori. Questa mossa strategica potrebbe rivoluzionare l’esperienza di streaming, influenzando sia gli utenti che le entrate della piattaforma. Ma cosa significa davvero questa scelta per gli spettatori? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di questa decisione su un mercato in continua evoluzione.

Amazon lo aveva promesso l’anno scorso agli investitori, e una e-mail interna vista da AdWeek ha confermato il raddoppio dei minuti per ogni ora. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Prime Video ha raddoppiato i minuti di pubblicità per ogni ora di visione

