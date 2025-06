Prime Video ha già raddoppiato i minuti di pubblicità sulla sua piattaforma

Prime Video ha appena raddoppiato i minuti di pubblicità sulla sua piattaforma, aumentando la presenza di annunci per gli abbonati standard. Dopo aver promesso agli investitori un incremento, Amazon ha deciso di rafforzare questa strategia, rendendo l’esperienza di streaming ancora più commerciale. Ma quali sono le implicazioni per gli utenti? Scopriamo insieme come questa scelta influenzerà la fruizione dei contenuti e il futuro del nostro intrattenimento digitale.

La piattaforma di Amazon aveva introdotto le pubblicità all'interno dei suoi contenuti qualche mese fa e ora ha raddoppiato la durata Già l'ottobre scorso Amazon aveva promesso ai suoi investitori che avrebbe raddoppiato i minuti di pubblicità presenti sulla sua piattaforma Prime Video per quegli abbonati che non avrebbero stipulato la versione premium dell'abbonamento. Detto fatto. La piattaforma di streaming ha raddoppiato la quantità di pubblicità per coloro che non pagano gli 1,99 euro in più per visionare i contenuti senza gli ormai consueti annunci. A confermarlo è stato AdWeek dopo aver visualizzato un'e-mail interna di Amazon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Prime Video ha già raddoppiato i minuti di pubblicità sulla sua piattaforma

In questa notizia si parla di: raddoppiato - pubblicità - piattaforma - prime

Prime Video ha raddoppiato i minuti di pubblicità per ogni ora di visione - Prime Video ha deciso di raddoppiare i minuti di pubblicità per ogni ora di visione, confermando così una delle promesse fatte da Amazon agli investitori.

Prime Video ha già raddoppiato i minuti di pubblicità sulla sua piattaforma; Prime Video ha raddoppiato i minuti di pubblicità per ogni ora di visione; Prime Video sempre più pubblicità: ora il doppio degli spot ogni ora, ecco cosa cambia.