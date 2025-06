Prima l' incidente poi la polizia va a casa sua e trova la droga

Un incidente stradale a Verbania si trasforma in un caso ben più complicato: la polizia, intervenuta sul luogo, scopre droga in casa dell'uomo coinvolto. La serata di ieri, mercoledì 11 giugno, ha portato a una scoperta che potrebbe cambiare le sorti del verbanese coinvolto. Un episodio che mette in evidenza come un semplice incidente possa svelare problemi più profondi e delicati. La vicenda prosegue con sviluppi ancora da chiarire.

Dopo l'incidente la polizia gli trova la droga in casa: nei guai un verbanese. É successo nella serata di ieri, mercoledì 11 giugno, a Verbania, dove gli agenti della Squadra volanti sono intervenuti per l'accertamento della dinamica di un incidente stradale. Durante i rilevi, però, il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Prima l'incidente, poi la polizia va a casa sua e trova la droga

In questa notizia si parla di: incidente - polizia - casa - trova

Incidente in Viale Miramare, motociclista chiede al pedone rimasto illeso di rivolgersi alla polizia locale - Un incidente si è verificato ieri, 12 maggio, intorno alle 14.45, in viale Miramare a Trieste. Un motociclista, coinvolto nell'episodio, ha invitato un pedone rimasto illeso a contattare la polizia locale per fornire testimonianze utili.

La Polizia si è presentata al suo indirizzo per identificarlo e ha trovato altre persone e della sostanza stupefacente Vai su Facebook

Prima l'incidente, poi la polizia va a casa sua e trova la droga; Scappa durante i rilievi dell’incidente: la polizia in casa gli trova la droga; Fuga dopo incidente: la Polizia rintraccia il passeggero e scopre droga in casa.

Scappa durante i rilievi dell'incidente, a casa sua la polizia trova la droga novaratoday.it scrive: Scappa dal luogo dell'incidente durante i rilievi della polizia, a casa sua gli agenti trovano 16 grammi di droga.