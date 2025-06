Pride 2025 a Milano | gemellaggio con Budapest dove la parata è vietata

Quest’anno, il Pride di Milano si distingue per la sua energia vibrante e il forte impegno politico, con un gemellaggio speciale con Budapest che sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale. Sul palco, artisti come Ambra Angiolini e Levante si alternano in uno spettacolo coinvolgente, mentre la marcia dell’orgoglio, prevista per il 28 giugno, si arricchisce di momenti di riflessione e dialogo. Un filo diretto con le sfide e le conquiste della comunità LGBTQIA+...

Milano, 12 giugno 2025 – Le artiste e gli artisti sul palco del Pride milanese? Ambra Angiolini, BigMama, Sarah Toscano, Sarafine, Alex Wyse, Michele Bravi, Italy Bares, Orietta Berti, Mida, Romina Falconi, Levante. Ma la sfilata dell'orgoglio Lgbtqia+ in programma sabato 28 giugno non prevede solo canzoni e spettacoli all'ombra del palco dell'Arco della Pace, ma una manifestazione ricca di contenuti politici. Qualche esempio? Un filo diretto tra il Pride di Milano e quello di Budapest per una "Resistenza Arcobaleno". È questo il tema dell'edizione 2025 del Pride milanese che culminerà a fine mese con la grande parata per le vie della città e l'evento all'Arco della Pace.

(? Greta Sclaunich) Convegni, dj set, dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e, alla fine, la grande parata del 28 giugno che quest'anno si arricchirà di un gemellaggio con il Pride di Budapest vietato da Orban. Il programma del mese del Pride Milano Vai su Facebook

