Previsioni meteo Scipione l’Africano conquista tutta l’Italia con caldo estremo e afa

L’anticiclone Scipione africano sta scatenando un’ondata di caldo estremo su tutta Italia, con temperature in rapido aumento che metteranno a dura prova i nostri corpi e le nostre città. Preparatevi a giornate sempre più calde, con punte di 42°C nelle zone più interne della Sardegna e 39°C nell’Agrigentino. La canicola è arrivata: come affrontare questa prova di fuoco? Restate sintonizzati per i consigli utili.

Le temperature saliranno di 1 grado al giorno e raggiungeranno 37°C a Firenze, 38°C a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, con picchi di 39°C nell’agrigentino e 42°C nelle zone più interne e remote della Sardegna. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, Scipione l’Africano conquista tutta l’Italia con caldo estremo e afa

