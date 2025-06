Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 giugno 2025 | sole e bollettino arancione per il caldo

Preparatevi a sfidare il caldo estivo: Roma e il Lazio si preparano a vivere un’ondata di calore senza precedenti, con il primo bollettino arancione annunciato per il 12 giugno 2025. Le temperature sono in aumento, portando sole intenso e condizioni da record. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate e i consigli per affrontare al meglio questa ondata di calore. Continua a leggere per essere sempre aggiornati.

Temperature in aumento a Roma e nel Lazio, dove nella giornata di oggi arriva il primo bollettino arancione per le ondate di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - lazio - bollettino - arancione

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nuova ondata di calore a Roma e nel Lazio. Con oltre una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno, tornano le giornate da bollettino arancione nella capitale, con temperature oltre i 35 gradi centigradi. Come affrontarle https://fanpa.ge/Hp0LD Vai su Facebook

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 giugno 2025: sole e bollettino arancione per il caldo; Allerta caldo a Roma 12 e 13 giugno 2025: bollettino arancione e temperature oltre 35 gradi; Maltempo a Roma, allerta arancione: nelle previsioni meteo pioggia e fulmini. Il Comune: «State alla larga da ponti e alberi».

Ondate di calore, bollino arancione a Roma, Rieti e Frosinone rainews.it scrive: L'anticiclone africano porterà temperature molto elevate fino a tutto il fine settimana, con picchi di 37 gradi attesi a Roma .