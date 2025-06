Pretoro riscopre i giochi di una volta | appuntamento sabato 21 giugno al countryclub Pagnotto

Pretoro torna a sognare con i giochi di una volta! Sabato 21 giugno, il Countryclub Pagnotto si trasforma in un villaggio di allegria e tradizione, grazie all’evento “Giochi di una volta” organizzato dal Comitato Feste Patronali 2025. Un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, tra sfide spassose e ricordi preziosi. Non mancate: insieme riscopriremo il fascino dei giochi di un tempo, per un’esperienza indimenticabile che unisce generazioni.

Il comitato Feste patronali 2025 di Pretoro organizza un pomeriggio all’insegna del divertimento e della tradizione con “Giochi di una volta”, un evento aperto a tutti, adulti e bambini, che si terrà sabato 21 giugno a partire dalle ore 17.00 presso la sede del Countryclub Pagnotto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pretoro riscopre i giochi di una volta: appuntamento sabato 21 giugno al countryclub Pagnotto

In questa notizia si parla di: pretoro - giochi - volta - sabato

Festa Sociale del ASD Rivoli Rugby – Sabato 14 giugno 2025 Via Piave 25, Rivoli Una giornata di sport, giochi, musica e divertimento per atleti, famiglie e appassionati! PROGRAMMA: 10:00-12:00 Festa del Rugby U8 (Natta) e U12 (Moncalieri) 15:0 Vai su Facebook

Pretoro riscopre i giochi di una volta: appuntamento sabato 21 giugno al countryclub Pagnotto.

Sabato senza giochi gratis di Steam? Assolutamente no Si legge su msn.com: Steam si conferma ancora una volta come una delle piattaforme più generose per chi cerca nuovi giochi da provare senza spendere un centesimo.