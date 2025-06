Pretende soldi e maltratta i genitori Il figlio arrestato rimane in carcere

Una storia di sofferenza e violenza familiare che scuote la comunità di Morbegno. Un uomo di 35 anni, D.M., accusato di pretese economiche estorsive e di aver maltrattato i propri genitori, è stato arrestato e il giudice ha deciso che rimarrà in carcere per proteggere i familiari da ulteriori vessazioni. La vicenda mette in luce la difficile lotta contro le violenze domestiche, un problema che richiede attenzione e intervento deciso.

Minacce, male parole, strattonamenti: per i familiari un inferno quotidiano per cui più di una volta i carabinieri sono stati costretti a intervenire per porre fine alle violenze domestiche. I militari di Morbegno nei giorni scorsi lo hanno arrestato in una sala giochi. Ieri, dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha deciso che D.M., 35 anni, deve restare in carcere proprio per evitare che torni a vessare e maltrattare i genitori da cui pretendeva i soldi per comprarsi la droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pretende soldi e maltratta i genitori. Il figlio arrestato rimane in carcere

