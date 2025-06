Presunta combine in Serie A indagine Procura FIGC | pronta maxi squalifica

Il calcio italiano si trova ancora una volta sotto i riflettori per presunte combine e illeciti sportivi, con un’indagine della procura federale che scuote la Serie B e il campionato 2023-24. Tra sospetti di illecito e maxi squalifiche imminenti, il mondo del pallone si interroga sulle responsabilità e sulla trasparenza delle proprie competizioni. È un altro capitolo di una saga che rischia di compromettere la credibilità del nostro calcio, portando a una riflessione urgente su come ripartire.

Nuovo terremoto nel calcio italiano: il procuratore Chinè al lavoro su una partita del campionato 2023-24. Si deve capire se c’è stato illecito sportivo Sta capitando praticamente ogni estate. Finisce il campionato e si inizia a parlare di Giustizia Sportiva con le indagini della Procura Federale. Emblematico quello che sta succedendo in Serie B, dove non si sono ancora giocati i playout, dopo che la penalizzazione inferta al Brescia ha portato alla retrocessione del club lombardo, alla salvezza del Frosinone e alla doppia sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana che giocherà in gara di andata e ritorno il prossimo 15 e 20 giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Presunta combine in Serie A, indagine Procura FIGC: pronta maxi squalifica

Perché il Brescia rischia la retrocessione in Serie C: quando arriverà la decisione della procura FIGC - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C a causa di un procedimento avviato dalla Procura FIGC, con l’udienza fissata per il 22 maggio 2025.

Serie D, la prima perde in casa con l'ultima, i tifosi accusano di combine: indagine Figc gazzetta.it scrive: che le accuse alla squadra di Chioggia da parte dei propri stessi sostenitori hanno fatto accendere i fari della Procura Federale della Figc per sospetta combine.