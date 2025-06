Presidenza Geofor? Non sono disponibile

Grazie a La Nazione per l’attenzione costante e il prezioso contributo nel raccontare il nostro territorio. Anche se non sono disponibile per la presidenza di Geofor, continuerò con convinzione e dedizione a servire Pontedera come assessore. Il mio impegno è al servizio della comunità, con la stessa passione e determinazione di sempre, perché il nostro territorio merita il massimo.

Così Mattia Belli, assessore dem e campione di preferenze alle scorse amministrative della città della Vespa, si tira fuori dal dibattito sommerso per le nomine della società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti. "Ringrazio anche - aggiunge -chiunque abbia voluto riconoscere, anche implicitamente, stima nei miei confronti.

