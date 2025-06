Presentato il torneo Open ' Ida Rubini' in programma dal 23 giugno al 6 luglio al Tennis Club Ippodromo

Il grande tennis torna protagonista al Tennis Ippodromo di Cesena con il Torneo Open Ida Rubini, in scena dal 23 giugno al 6 luglio. Un evento imperdibile per gli appassionati romagnoli che desiderano vivere emozioni intense e sfide di altissimo livello. Prepariamoci a un'estate all'insegna dello sport e della passione, dove i protagonisti si daranno battaglia sotto il sole e le luci del club. Non mancate!

Il grande tennis torna al Tennis Ippodromo di Cesena. Dopo i tornei del Circuito Itf Men's Future e dopo le finali della serie A1, un altro grande appuntamento si profila per gli appassionati romagnoli, il torneo nazionale Open maschile "Ida Rubini" in programma al Club Ippodromo di Cesena dal 23.

Tennis: Marta Lombardini in semifinale all’Open del Tc Ippodromo, nel vivo l’Open del Ct Venustas, al via l’Open del Forum corriereromagna.it scrive: Marta Lombardini è la prima semifinalista nel torneo nazionale Open dotato di ben 4000 euro di montepremi, il 1° memorial “Ida Rubini”, in corso sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena.