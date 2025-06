Presentate le maglie del Giro d' Italia Women 2025 si parte da Bergamo la gara si svolgerà su 8 giornate consecutive dal 6 al 13 luglio

Sei pronto a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina e della passione? Il Giro d’Italia Women 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con otto emozionanti tappe da Bergamo a un finale ancora da svelare. Le maglie iconiche sono state presentate all’Autodromo di Imola, mentre la flotta Suzuki si prepara a sorprendere. La partenza è fissata per il 6 luglio: l’attesa sta per terminare, e l’avventura sta per cominciare!

C i siamo, il conto alla rovescia per il Giro d’Italia Women è iniziato, le maglie sono state presentate all’Autodromo di Imola, insieme alla flotta (auto + moto) di Suzuki che accompagnerà l’evento, al via il 6 luglio da Bergamo. Il Giro d’Italia Women ha la sua medaglia: l’orafa che l’ha creata X Dal 2016 il Giro d’Italia Women – la corsa a tappe femminile di ciclismo su strada della Federazione Ciclistica Italiana organizzata da RCS Sport – è inserito nel calendario Women’s World Tour, il circuito mondiale dell’Unione Ciclistica Internazionale UCI, e rappresenta uno dei più importanti Grandi Giri di ciclismo dedicati alle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Presentate le maglie del Giro d'Italia Women 2025, si parte da Bergamo, la gara si svolgerà su 8 giornate consecutive, dal 6 al 13 luglio

