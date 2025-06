Prendono a calci e pugni specchietti delle auto per divertirsi E i genitori pagano i danni

Un episodio inquietante scuote Porto Mantovano: un gruppo di ragazzini, per divertimento, ha preso a calci e pugni gli specchietti di sei auto in sosta, causando danni ingenti che i genitori sono stati costretti a risarcire. Un comportamento irresponsabile che mette in discussione il rispetto per la proprietà altrui e la serenità della comunità . La domanda ora è: come poter educare i giovani a scelte più consapevoli e rispettose?

Porto Mantovano (Mantova) – Intorno a mezzano un gruppetto di ragazzini, percorrendo la strada Mantova nella e vie limitrofe nel comune di Porto Mantovano, ha deciso “passare la serata” danneggiando le autovetture in sosta. Con calci e pugni il gruppetto di quattro minori è riuscito a rompere numerosi specchietti di sei autovetture in sosta. Il rumore provocato dai danneggiamenti, mescolato dalle urla dei minori, ha attirato l’attenzione di un residente della zona che ha lanciato l’allarme al 112. All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, il testimone ha spiegato quanto successo. Numerose le vetture danneggiate: una Lancia Y, una Citroen Picasso, una Fiat Panda, una Renault Twingo, un’altra Fiat Panda ed una Toyota Yaris. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prendono a calci e pugni specchietti delle auto per “divertirsi”. E i genitori pagano i danni

In questa notizia si parla di: calci - pugni - specchietti - prendono

"Ti ammazziamo di botte". I sinti prendono a calci e pugni la troupe di Striscia la notizia - Un'aggressione shock ha colpito la troupe di Striscia la Notizia, con l'inviata Rajae Bezzaz nel mirino degli occupanti sinti.

Prendono a calci e pugni specchietti delle auto per “divertirsi”. E i genitori pagano i danni; Distruggono specchietti e carrozzerie di 17 auto parcheggiate per strada a Milano; Porto, minorenni rompono gli specchietti delle auto in sosta: i genitori pagano i danni.

Spacca specchietti delle auto, poi aggredisce i carabinieri con calci e pugni Scrive romatoday.it: Non contento si è scagliato contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni.