Prendi i nostri soldi! Il kit Chelsea 2025 26 Away è un classico istantaneo brillante

Scopri il nuovo kit Chelsea 2025/26 Away: un design che divide, ma che certamente cattura l’attenzione. Rilasciato da Nike, questa divisa trasporta il fascino dei Blues in una nuova stagione ricca di sfide, compresa la tanto ambita Champions League. Con la squadra pronta a scrivere nuovi capitoli, il kit rappresenta più di un semplice abbigliamento: è un simbolo di passione e rinascita. Il futuro dei Blues ti aspetta—se sei pronto, prendi il tuo!

Sito inglese: Il kit Chelsea 202526 in trasferta è stato rilasciato da Nike, con il kit che divide l’opinione tra la base di fan del blues. Con tutta una serie di club che hanno già pubblicato i loro kit per la prossima campagna, la nuova uscita del Chelsea sarà accompagnata da un ritorno in Champions League, dopo aver terminato il 4 ° in Premier League la scorsa stagione con 69 punti. Enzo Maresca ha anche vinto l’argenteria nella sua prima campagna allo Stamford Bridge, sollevando la UEFA Conference League battendo il Real Betis 4-1 in finale. Ti potrebbe piacere Il kit Chelsea 202526 Away è un omaggio alla loro uscita del 197475 – che è stato ispirato dalla squadra nazionale ungherese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com