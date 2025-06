Prende una infezione in ospedale e muore | l’Ausl deve pagare un milione e mezzo

Un dramma che si è protratto per sette anni, culminato in un maxi risarcimento di oltre un milione e mezzo di euro. La vicenda di un’ottantenne di Rimini, deceduta a causa di un’infezione contratta in ospedale, ha scosso l’intera comunità e sollevato importanti questioni sulla sicurezza sanitaria e la responsabilità delle strutture pubbliche. Questa sentenza segna un decisivo passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei pazienti e nelle battaglie per la giustizia.

Rimini, 12 giugno 2025 – Morto per un’ infezione da stafilococco contratta in ospedale, il Tribunale ha riconosciuto alla famiglia un risarcimento da parte dell’Asl, di oltre un milione e mezzo di euro. Il maxi risarcimento arriva dopo una battaglia iniziata sette anni fa. Era il 2018 quando l’ottantenne, allora residente a Rimini, veniva ricoverato all’ospedale Infemi per un’insufficienza respiratoria. La speranza di superare il complesso stato di salute in cui si trovava l’anziano è svanita nel corso delle settimane successive. Il paziente, spiega l’avvocato che ha assistito la famiglia Stefano Leardini, nel corso del primo ricovero aveva sviluppato un’ulcera da decubito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prende una infezione in ospedale e muore: l’Ausl deve pagare un milione e mezzo

In questa notizia si parla di: infezione - ospedale - milione - mezzo

