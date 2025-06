Prende a pugni l' amico che muore in ospedale | arrestato per omicidio

Una scena drammatica che ha sconvolto tutta la comunità: un uomo, dopo aver preso a pugni un amico in fin di vita in ospedale, si trova ora arrestato con l'accusa di omicidio. La sua storia giudiziaria era già stata segnata da un precedente arresto per lo stesso motivo, poi svanito per mancanza di prove. Ma questa volta, gli sviluppi degli accertamenti e l’autopsia hanno portato a una conclusione inaspettata, aprendo un nuovo capitolo di indagini e ricerche di verità.

Era già stato arrestato per lo stesso motivo, accusato di omicidio, poi scarcerato perché mancavano gli elementi probatori per confermare quanto sospettato: a meno di un mese dall'accaduto, conclusi gli ulteriori accertamenti tra cui l'autopsia, i carabinieri di Desenzano hanno nuovamente.

