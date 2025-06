Premio Serao | Dall?Ucraina al Medio Oriente il giornalismo come missione

Premio Serao, dall’Ucraina al Medio Oriente, celebra il giornalismo come vera missione di vita. Un riconoscimento che premia chi, con coraggio e passione, si impegna a essere la voce autorevole e ispiratrice delle donne nel mondo dell’informazione. Ieri, a Carinola,...

«Per essere una voce forte ed autorevole del giornalismo femminile, testimone coraggiosa del nostro tempo ed ispirazione per le generazioni future»: con queste parole, ieri, a Carinola,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Premio Serao: «Dall?Ucraina al Medio Oriente il giornalismo come missione»

In questa notizia si parla di: giornalismo - premio - serao - ucraina

Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina - Il Premio Internazionale Sebetia Ter torna a celebrare l’eccellenza nel mondo delle forze armate, del giornalismo e della medicina.

Premio Serao: «Dall’Ucraina al Medio Oriente il giornalismo come missione»; Premio Serao: «Dall’Ucraina al Medio Oriente il giornalismo come missione»; Il premio Serao alle giornaliste Stefania Battistini e Francesca Fagnani: empatia e studio per informare con rigore.

Premio Serao: «Dall’Ucraina al Medio Oriente il giornalismo come missione» Lo riporta ilmattino.it: «Per essere una voce forte ed autorevole del giornalismo femminile, testimone coraggiosa del nostro tempo ed ispirazione per le generazioni future»: con queste parole, ieri, a ...