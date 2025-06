Premio ‘Progetto donna’ Aila promuove l’innovazione per la salute al femminile

La Fondazione Aila lancia il Premio 'Progetto donna', un'iniziativa dedicata a valorizzare l'innovazione nel campo della salute femminile. Obiettivo: rafforzare la ricerca, promuovere il benessere e sensibilizzare sulla prevenzione. Questo progetto rappresenta un passo importante per mettere al centro le sfide e le opportunità che riguardano le donne, affinché possano vivere una vita più sana e consapevole. L’innovazione nasce dal riconoscimento e dall’impegno di chi fa la differenza.

(Adnkronos) – Valorizzare l'impegno e l'innovazione al femminile in tema di ricerca e di benessere e promuovere la consapevolezza collettiva sulla prevenzione. Sono gli obiettivi da cui parte la Fondazione Aila – Associazione italiana per la lotta contro l'artrosi e l'osteoporosi, nel presentare il Premio 'Progetto donna' che sarà preceduto dal convegno 'Benessere donna e

