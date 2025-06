Premio Hemingway 2025 | Lignano capitale di cultura e incontri internazionali

Lignano Sabbiadoro si trasforma nel palcoscenico di cultura mondiale dal 26 al 28 giugno, ospitando la 41ª edizione del Premio Hemingway. Grandi nomi internazionali si riuniranno per celebrare l’eredità dello scrittore, con incontri, dibattiti e momenti di ispirazione che arricchiranno il panorama culturale. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle parole e nelle idee di grandi menti, continuando a far vivere il messaggio di Hemingway nel cuore della nostra contemporaneità.

Grandi nomi della cultura internazionale si daranno appuntamento a Lignano Sabbiadoro dal 26 al 28 giugno per la 41esima edizione del Premio Hemingway. Un evento di richiamo internazionale che celebra l'eredità intellettuale e umana dello scrittore statunitense, che nel 1954 visitò proprio la.

Premio Hemingway a Gimenez-Bartlett, Kingsley e Sala - Con grande entusiasmo, annunciamo i vincitori della 41esima edizione del Premio Hemingway, un appuntamento che celebra l’eccellenza nelle diverse forme di narrazione e creatività.

I vincitori e il programma della 41^ edizione del Premio Hemingway saranno annunciati in occasione della conferenza stampa in programma mercoledì 11 giugno, alle 10 nella Sala Kugy della sede di Udine della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (via

Notizie; Premio Hemingway 2025: Lignano accoglie i vincitori della 41ª edizione con incontri e cultura; Hemingway a Lignano: un premio alle eccellenze letterarie, scientifiche e dell'immagine.

Premio Hemingway a Gimenez-Bartlett, Kingsley e Sala Bartlett per la Letteratura, la giornalista Cecilia Sala nella sezione Testimone del nostro tempo, lo scienziato Premio Nobel Venki Ramakrishnan nella categoria A