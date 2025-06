Premiazioni al Ròseo Euroterme per oltre 170 donatori Avis

Un momento di grande emozione e gratitudine si è svolto al Ròseo Euroterme Resort Wellness di Bagno di Romagna, dove si è celebrata la premiazione di oltre 170 donatori Avis. Un convivio ricco di solidarietà, altruismo e riconoscimenti, simbolo di un impegno quotidiano che salva vite. La partecipazione numerosa e sentita testimonia il valore della generosità e dell’attaccamento alla comunità, consolidando il legame tra donatori e cittadini. Un esempio di come il cuore possa fare la differenza.

Ritrovo conviviale, tra solidarietà, altruismo, premiazioni, al ristorante Ròseo Euroterme Resort Wellness a Bagno di Romagna, per il tradizionale coinvolgente appuntamento annuale dell’Avis (Associazione donatori volontari sangue) sezione comunale di San Piero. Una numerosa e sentita partecipazione da parte dei componenti il Consiglio direttivo, dei soci donatori e loro familiari, oltre che di vari simpatizzanti del lodevole sodalizio sampierano. "In un’atmosfera fraterna e con entusiasmo alle stelle – dice con grande soddisfazione il presidente Avis di San Piero, Giuseppe Pretolani – abbiamo trascorso proprio una bella serata all’Hotel Euroterme, per la cena sociale Avis 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it