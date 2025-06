Prelevati dagli hotel e rimpatriati dall' Egitto con la forza | la denuncia degli attivisti italiani della Global March to Gaza

Gli attivisti italiani della Global March to Gaza, partiti con il cuore e la speranza di portare aiuti a Gaza, sono stati prelevati dagli hotel e rimpatriati con la forza dall’Egitto, nel silenzio internazionale. Dopo l’abbordaggio della Freedom Flotilla e l’arresto dell’equipaggio della Madleen, anche questa nuova iniziativa è stata brutalmente ostacolata. La loro denuncia di fermo e repressione si fa sentire forte, chiedendo rispetto per i diritti umani e libertà di assistenza.

Dopo l'abbordaggio della Freedom Flotilla e l'arresto dell'equipaggio della Madleen, anche la Global March to Gaza è stata ostacolata. Gli attivisti - partiti da 54 Paesi, tra cui l'Italia, per raggiungere il valico di Rafah e offrire sostegno alla popolazione di Gaza - denunciano fermi e.

